Bursa'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde metruk binada çıkan yangın söndürüldü.
Ebu İshak Mahallesi Yeni Cumhuriyet Caddesi'ndeki 2 katlı metruk binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü sırada binanın bir kısmında çökme meydana geldi.
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.