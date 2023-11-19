Bursa'da metruk bina alevlere teslim oldu
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BURSA'da tek katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince, çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı.
BURSA'da tek katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince, çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangın saat 19.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Kuruçeşme Mahallesi Şehit Ferit Ömer Bey Sokak'taki tek katlı metruk binada çıktı. Ev kısa sürede alevlere teslim olurken, ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın çevredeki binalara sıçramadan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı.
Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel