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Bursa'da metro hattının duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi öldü

Bursa'da metro hattının duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi öldü

Güncel Haberler

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, metro hattının duvarına çarpan araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, metro hattının duvarına çarpan araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Mehmet Necip Sinan (36) idaresindeki 34 TR 935 plakalı otomobil, Beşevler Mahallesi İzmir Yolu Caddesi'nde yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkarak önce Bursaray'ın demir bariyerine ardından alt geçit duvarına çarptı.

Sürücü Sinan ile beraberindeki Furkan Şenbağ (29), Hasan Hüseyin Acar (38) ve Onur Kapıkıran (40) araçta sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan Sinan, Şenbağ ve Acar'ın hayatlarını kaybettiği belirlendi. Kapıkıran ise ağır yaralı olarak Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan araç parçalarının yola saçılması nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlandı.

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Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel

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