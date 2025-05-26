Bursa'da Metro Durağında Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Bursa'da Metro Durağında Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da bir metro durağında meydana gelen tartışma sonucu bir kişi, 3 arkadaşını bıçakla yaraladı. Olayla ilgili 20 dakika içinde şüpheliler yakalandı.

BURSA'da metro durağında bekleyen 3 arkadaşı çıkan tartışmada bıçakla yaralan Ö.V. ile yanındaki arkadaşları R.T., B.Ö. ve B.K. polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi, Cumalıkızık Metro istasyonunda meydana geldi. İstasyonda bekleyen Samet Ç., Hamza A. ve Cahit A.'nin yanına, tanımadıkları bir kişi geldi. Yanlarına gelen kişi ile 3 arkadaş arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, şüpheli elindeki bıçakla 3 arkadaşı da bıçaklayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

20 DAKİKADA YAKALANDILAR

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, 3 arkadaşı bıçaklayan Ö.V. ile yanındaki R.T., B.Ö., ve B.K.'yi olaydan 20 dakika sonra yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürerken, yaralanan Cahit A., polise verdiği ifadesinde, "İşten geliyorduk. Metro beklediğimiz sırada aramızda tartışma çıktı ve bıçakladı. Yanında birkaç arkadaşı da vardı" dedi. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Polisi 'beybi', müşterileri 'koli' şifresiyle belirleyen fuhuş şebekesine operasyon

Müşterileri "koli" diye kaydeden çete bakın polisi nasıl şifrelemiş
Danla Biliç'ten dikkat çeken Bülent Cihantimur itirafı

Kalça dolgusu kaburgaya yayıldı! Doktorunu ifşa etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Morata'nın kutlamalara neden katılmadığı ortaya çıktı

Yıldız futbolcunun kutlamalara neden katılmadığı ortaya çıktı
Gizem Karaca, doğuma haftalar kala belirginleşen karnını sergiledi

Gizem Karaca'dan sade ama çarpıcı hamilelik karesi
Sinan Engin, Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı

Sinan Engin, Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı
12 ay boyunca bugünü bekleyip nikah masasına oturdular

Çiftler bugün evlenmek için birbirleriyle yarışıyor
Victor Osimhen'den herkesin beklediği transfer cevabı

Galatasaray'da kalacak mı? Herkesin beklediği o soruya cevap
Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp başında bekledi

Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp başında bekledi
34 ile sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağış, rüzgar ve toz taşınımı etkili oluyor

34 ile sarı kod verildi! Üçlü uyarı, dışarı çıkacaklar aman dikkat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.