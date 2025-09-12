Haberler

Bursa'da Metro Alt Geçidine Sıkışan Araçta Sürücü Yaralandı

Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hafif ticari aracın lastiği patladı ve sürücüsü kontrolü kaybederek metro alt geçidine girdi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde metro alt geçidine giren hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Yunus Ö. idaresindeki 34 MHH 533 plakalı hafif ticari aracın lastiği, Bağlarbaşı Mahallesi Sanayi Caddesi'nde Mudanya istikametine seyir halindeyken patladı.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, Bağlarbaşı Esentepe Metro İstasyonu alt geçidinin merdivenlerine girerek sıkıştı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Merdivenlerde sıkışan aracın vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılması bekleniyor.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
