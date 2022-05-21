BURSA'DA METAL FABRİKASINDA YANGIN - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BURSA'DA METAL FABRİKASINDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir metal fabrikasında çıkan yangın, yakındaki diğer fabrikalara sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir metal fabrikasında çıkan yangın, yakındaki diğer fabrikalara sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın saat 23.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesinde faaliyet gösteren metal fabrikasında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin diğer fabrikalara sıçramadan yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından tamamen söndürülen yangında fabrikada maddi hasar oluştu. Yangının kesin çıkış nedenin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title