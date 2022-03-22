BURSA'DA, 'MESLEKİ YAKLAŞIM ENVANTERİ' PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ

BURSA'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Nişantaşı Üniversitesi arasında imzalanan eğitimde iş birliği projesi kapsamında 'Mesleki Yaklaşım Envanteri' projesi hayata geçirildi. Öğrencilerin geleceğe yön vermek amacıyla hazırlanan protokolü kapsamında, ortaokul ve lise öğrencilerinin kendilerini ve meslekleri tanıyıp, kariyer planlarını doğru planlamasının önemi vurgulandı.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Nişantaşı Üniversitesi arasında eğitimde işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında 'Bursa mesleki yaklaşım envanteri' projesi hayata geçirildi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, Nişantaşı Üniversitesi Genel Sekreteri Ahmet Süngeriçlioğlu, Nişantaşı Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Şahin'in yanı sıra çok sayıda akademisyen,müdür yardımcısı ve rehber öğretmen katıldı.

Etkinlik kapsamında, öğrencilerin ortaokul, lise ve üniversite tercihlerinde doğru bölümlere yönlendirilerek, kişiye uygun meslek seçimlerinin önemi vurgulandı.

"ÖĞRENCİLERİMİZİN MUTLU OLMASI, ÖĞRETMENLERİN EN BÜYÜK BEKLENTİSİDİR"

Doğru tercih yapan öğrencilerin girdikleri iş hayatında verimli ve mutlu bir şekilde hayatını sürdüreceklerini belirten Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, "Öğrencilerimizin doğru mesleği seçmesi, doğru alana yönlenmesi, biz eğitimciler olarak hedeflediğimiz en önemli etkenlerden biri. O yüzden biz de Bursa'da, çok önemli bir projeye bugün başlamış olduk. Bursa Mesleki yaklaşım envanteri, öğrencilerimizin ortaokullarda doğru alanda okumalarını, liseden sonra da doğru mesleğe yönlendirmelerini sağlayan çok önemli bir proje. Öğrencilerimizin ilgi ve istekleri doğrultusunda hayatlarını sürdürmesi, mutlu olmaları, biz öğretmenlerin en büyük beklentileri arasındadır. Ülkemizde de çok çeşitli iş alanları var. Bu iş alanlarına öğrencilerimizi doğru yönlendirirsek, o öğrenciler girdikleri yerde verimli ve mutlu bir şekilde hayatlarını sürdürürler. O yüzden biz de Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü olarak online bir envanter geliştirdik. Envanterle birlikte öğrencilerimize çeşitli sorular sorup, öğrencilerimizin tutumlarının mesleğe yansımalarıyla ilgili bir yaklaşım sunuyoruz. Öğrencilerimiz bu yaklaşımla kendilerini sorgulama fırsatı buluyorlar. Belki de mutlu olabilecekleri ve en verimli olacakları mesleği seçiyorlar" ifadelerini kullandı.

'ÖĞRENCİLERİN KARİYERİNE DOĞRU BAŞLANGIÇ YAPMASINI SAĞLAYACAĞIZ'

Öğrencinin doğru tercih yapabilmesi için öncelikle kendisini tanıması gerektiğini belirten Nişantaşı Üniversitesi Genel Sekreteri Ahmet Süngeriçlioğlu ise "Bugün burada olmamızın sebebi, üniversiteye hazırlanan gençlerin hedeflerini doğru belirleyememesinden dolayı, sınava hazırlanamaması ya da kazandıkları puana göre tercih yaparak iş hayatına atılmaları ve doğru meslekle başlamamalarıydı. Biz de bugün Bursa'daki binlerce öğrencinin yeteneklerine, ilgi ve alakalarına göre doğru mesleği seçmeleri, doğru hedeflenmeleri için, Nişantaşı Üniversitesi olarak hazırlamış olduğumuz 'Kariyer envanteri'ni tanıttık. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'yle yapmış olduğumuz ortak çalışma sonucunda inşallah Bursa'daki öğrencilerimiz doğru mesleği seçerek, doğru hedefi koyarak kariyerlerine doğru başlangıç yapacaklar. Öğrencinin doğru bir tercih yapması için önce kendini tanıması gerekiyor. Bunun içinde üniversitemiz psikologlarının hem de pedagogların hazırlamış olduğu çeşitli testlerle öğrenci hem de ilgi, alaka ve becerilerine göre bir mesleği seçecek. İnsanı sevmeyen birinin, insanla birebir uğraşacak meslek seçmesi ya da hareketli hayatı seven birinin oturarak çalışacağı bir meslek seçmesi, o kişinin kariyerinde başarısız olmasına neden olur. Bizler bu testle beraber öğrencinin kendini tanıması ve kendi özelliklerine uygun mesleği ve bölümü seçmesiyle kariyerine doğru başlangıç yapmasını sağlayacağız. Öğrenciler projeyle alakalı www.bursameslekiyaklasimenvanteri.com üzerinden detaylı bilgi alabilir" dedi.