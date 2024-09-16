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Bursa'da Mesleki Ortaokul Uygulaması Başlıyor

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Milli Eğitim Bakanlığının, çocukların mesleki eğitime yönelmeleri amacıyla başlattığı pilot uygulama kapsamındaki mesleki ortaokul dersleri, Bursa'nın İnegöl ilçesinde bu hafta başlayacak. Öğrenciler, mesleki eğitimde erken yaşta farkındalık kazanacak.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) çocukların küçük yaşlarda mesleki eğitime yönelmeleri amacıyla başlattığı pilot uygulama kapsamında Bursa'nın İnegöl ilçesinde açılan mesleki ortaokulda dersler bu hafta başlayacak.

Mesleki ortaokullar uygulaması, MEB'in mesleki eğitime yönelik "Beceri Geliştirme Programı" kapsamında yaz tatilinde "zanaat atölyeleri" olarak adlandırılan kurslarla meslek liselerinin kapılarını ilk kez ortaokul kademesindeki öğrencilere açmasından doğdu.

Öğrencilerin 7'nci sınıftan itibaren meslek liselerinde ücretsiz katılabildiği atölyeler, 18 ildeki 271 okulda 129 modüller kurs programıyla gerçekleştirildi. Sürece katkı sağlamak için Türkiye'de ilk kez "mesleki ortaokullar" müfredata alındı.

Pilot olarak Bursa, Sivas, Konya ve Burdur'da 4 meslek lisesinin bünyesinde açılan bu okullara, mevcut ortaokullardan öğrenciler kayıt yaptırabiliyor. Öğrenci, geldiği okulda hangi sınıftaysa mesleki ortaokulda ona göre oluşturulacak sınıflarda öğretim görecek.

Uygulamayla, öğrencilerin mesleki eğitime karşı farkındalığının oluşması, öğrenci ve velilerinin ortaokul sonrası eğitim planlamaları sürecinde meslekler hakkında daha sağlıklı bilgilere ulaşması amaçlanıyor.

Ayrıca mesleki ortaokullarda eğitim alacak öğrencilerin beceri ve yeteneklerinin daha erken yaşlarda keşfedilip lise ve üniversite dönemi için uygun eğitim sürecinin planlanması hedefleniyor.

"Her sınıf seviyesinde 18-20 öğrencimiz mevcut"

Pilot uygulama kapsamında İnegöl ilçesindeki Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde açılan mesleki ortaokulda şu ana kadar 68 öğrenci kaydedildi.

Lisenin de müdürlüğünü yapan Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ortaokulu Müdürü Sedat Paslı, AA muhabirine, programda yer aldıkları için heyecanlı olduklarını anlattı.

Kayıt döneminin devam ettiğini belirten Paslı, şunları söyledi:

"Öğrencilerimizin mesleki farkındalıkları, ailelerin ve öğrencilerin meslekleri önceden tanımaları açısından mesleki ortaokulların açılacak olması bizler için çok önemli çünkü öğrencilerimiz daha liseye gelmeden önce uygulama yapabilecekleri, tercih edebilecekleri meslek alanlarını önceden belirleyecekler. Ülkemiz için çok önemli olan mesleki eğitim bir kademe daha önce başlamış olacak. Bunun için okul olarak her türlü önlemimizi aldık. Öğrencilerimizi okulda ağırlayacağız. Her sınıf seviyesinde 18-20 öğrencimiz mevcut."

Paslı, liseye temel oluşturacak mesleki ortaokullar sayesinde öğrencilerin yeteneklerini ortaokul sıralarında keşfetme imkanı bulabileceğini vurguladı.

Mesleki ortaokulların öğrencilere önemli avantaj sağlayacağını dile getiren Paslı, "10 yaşından itibaren öğrencilerimiz hangi mesleklere ilgi duyacaklarını, okullardaki atölyelerde alacakları eğitimlerle hangi alanlara daha yatkın olduklarını görebilme imkanına sahip olacakları için bu anlamda önemli bir proje. İnşallah pilot okullar olarak başarılı olur ve ülkemiz için güzel bir sayfa açmış oluruz." dedi.

Paslı, ortaokul bölümünde derslere bu hafta başlayacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel

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