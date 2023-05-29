Bursa'da Meşaleli ve Havai Fişekli Kutlama

Cumhurbaşkanı seçimi ikinci oylaması sonuçlarının açıklanmasıyla AK Parti'liler, Bursa'da konvoy oluşturarak sevinç turu attı ve havai fişek gösterisi yaptı.

CUMHURBAŞKANI Seçimi ikinci oylaması ile ilgili kesin olmayan sonuçların açıklanmasının ardından, Bursa'da Ak Parti'liler, ellerinde meşaleler ve parti bayraklarıyla konvoy oluşturarak sevinç turu attı. Kutlamalar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki havai fişek gösterisi ile devam etti.

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında, kesin olmayan sonuçların açıklanmasıyla Ak Parti'liler, AK Parti İl Başkanlığı binasının da olduğu 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı. Konvoy oluşturarak caddelerde sevinç turu atan seçmenler Türk bayrağı, AK Parti ve MHP bayraklarıyla sevinç gösterisinde bulundu. Binlerce kişi, ellerinde meşaleler ve havai fişeklerle davul- zurna ile kutlama yaptı. (DHA)

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