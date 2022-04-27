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Bursa'da merdivenlerden düşen kadın öldü

AA - Uğur Ulu - Güncel
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Bursa'da merdivenlerden düşen kadın öldü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, apartmanın merdivenlerinden düşen 86 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, apartmanın merdivenlerinden düşen 86 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Çırpan Mahallesi'ndeki 6 katlı apartmanın giriş katında yaşayan Mesture Kalkan (86), alışverişten döndüğü sırada bodrum katına inen merdivenlerden düştü.

Kalkan'ın yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kalkan'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Kadının cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

AA / Uğur Ulu - Güncel

Osmangazi, Bursa, Güncel, Haberler

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