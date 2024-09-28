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Bursa'da Merdivende Cansız Beden Bulundu

Bursa'da Merdivende Cansız Beden Bulundu
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde evinin merdiveninde cansız bedeni bulunan Ayhan Ata'nın (54) ölüm nedeni için çalışma başlatıldı. Olay sonrası ceset, adli tıp kurumuna sevk edildi.

Bursa'da evinin de olduğu binanın merdiveninde cansız bedeni bulunan kişinin ölüm nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi 12. Akın Sokağı'nda 3 katlı bir binanın ikinci katında yaşayan Ayhan Ata'nın (54) komşuları, onu merdivende hareketsiz yatarken gördü.

Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, Ata'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Bu kişinin cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz - Güncel

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