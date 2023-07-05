Bursa'da Medyum Vaadiyle Dolandırıcılık Yapan Şüpheli Yakalandı

Bursa'da kendini medyum olarak tanıtan M.Ç., kadınlara büyü vaadiyle dolandırıcılık yaparak yaklaşık 500 bin lira dolandırdığı iddiasıyla yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, sahte polis kimliği ve bir miktar para ele geçirildi.

BURSA'da, kendini medyum olarak tanıttığı kadınlara büyü yolu ile sevgilileri ya da eşlerini geri getireceğini vaat ederek, tacizde bulunup, yaklaşık 500 bin lira dolandırdığı öne sürülen M.Ç. (21) yakalandı. M.Ç.'nin evinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ile sahte polis kimliği ve bir miktar para ele geçirildi.

Yapılan bir ihbarı değerlendiren Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, internet üzerinden kendini medyum olarak tanıtıp, kadınlara yönelik, 'sevgilini sana geri getireceğim', 'kocanı tekrar sana bağlayacağım', 'her türlü büyü yaparım' gibi vaatlerle ilan veren M.Ç.'yi takibe aldı. Polis ekipleri, savcılık talimatıyla, kadınları yaklaşık 500 bin TL dolandırdığı ve tacizde bulunduğu iddia edilen M.Ç.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, ruhsatsız bir tabanca, başkasına ait sahte polis kimliği ile kadınlardan aldığı tahmin edilen bir miktar para ele geçirdi. Emniyetteki sorgusu devam eden M.Ç., ifadesinin ardından adliyeye çıkartılacak.