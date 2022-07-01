Bursa'da mazgal kapağı hırsızlığı şüphelisi tutuklandı Bursa'da mazgal kapağı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Bursa'da mazgal kapağı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Arabayatağı Mahallesi Cami Caddesi ile Hastane Caddesi'nin kesiştiği noktada çekçek üzerinde demir mazgal taşıyan A.C'yi gördü. Fark edildiğini anlayınca çekçek arabasını bırakıp kaçan A.C, kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan araştırmada, mazgalın BUSKİ'ye ait olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi yetkilisi, Yavuzselim Polis Merkezi Amirliğine müracaatta bulundu. Gözaltına alınan A.C, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı. AA / Sedat Gök - Güncel Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Yıldırım Bursa Güncel Haberler

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