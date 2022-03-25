Bursa'da mazgal hırsızlığıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sokaktaki mazgalları çaldığı iddia edilen 2 şüpheliyle bu malzemeleri satın aldığı tespit edilen hurdacı gözaltına alındı.
YILDIRIM, BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sokaktaki mazgalları çaldığı iddia edilen 2 şüpheliyle bu malzemeleri satın aldığı tespit edilen hurdacı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Yediselviler Mahallesi'ndeki bir yolda bulunan demir mazgallar çalındı.
İhbar üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
Ekipler, mazgalları çaldığı tespit edilen K.B, R.B. ve bu mazgalları zanlılardan satın alan hurdacı D.Ö'yü gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
AA / Uğur Ulu - Güncel