Bursa'da mazgal hırsızlığıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da mazgal hırsızlığıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı

AA - Uğur Ulu - Güncel
 - Güncelleme:
Bursa'da mazgal hırsızlığıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sokaktaki mazgalları çaldığı iddia edilen 2 şüpheliyle bu malzemeleri satın aldığı tespit edilen hurdacı gözaltına alındı.

YILDIRIM, BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sokaktaki mazgalları çaldığı iddia edilen 2 şüpheliyle bu malzemeleri satın aldığı tespit edilen hurdacı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yediselviler Mahallesi'ndeki bir yolda bulunan demir mazgallar çalındı.

İhbar üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Ekipler, mazgalları çaldığı tespit edilen K.B, R.B. ve bu mazgalları zanlılardan satın alan hurdacı D.Ö'yü gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AA / Uğur Ulu - Güncel

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Yıldırım, Bursa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title