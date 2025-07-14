Bursa'da Markette Silahlı Saldırı: 2 Yaralı, Zanlı Yakalandı

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir markette kasa sırası nedeniyle çıkan tartışmada, Serdar Y. adlı zanlı silahla iki kişiyi yaralayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, zanlıyı ormanlık alanda yakaladı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde markette 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Odunluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir markette Serdar Y. (34) ile müşteri N.A. (47) arasında kasa sırası nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Serdar Y. yanında bulundurduğu silahla N.A'ya ve sıradaki bir başka müşteri E.A'ya (14) ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Market çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan zanlı, Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ormanlık alanda yakalandı.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel
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