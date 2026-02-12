Haberler

Eksik para üstü verdiğini iddia ettiği market sahibine, su kolisi ve sandalye fırlattı

Güncelleme:
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir müşteri, alışveriş sonrası eksik para üstü verdiğini iddia ederek market sahibine su kolisi, çakmak kutusu ve sandalye fırlattı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

BURSA'da, girdiği marketten alışveriş yapan şüpheli, kendisine eksik para üstü verdiğini öne sürdüğü iş yeri sahibine, su kolisi, çakmak kutusu ve sandalye fırlattı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki markette meydana geldi. Alışveriş yapan müşteri, kasada ödeme yaptıktan sonra para üstünü eksik verdiği iddiasıyla, iş yeri sahibine su kolisi, çakmak kutusu ve sandalye fırlatıp ardından uzaklaştı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Olayın ardından iş yeri sahibinin dükkanını açmadığı öğrenildi.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
