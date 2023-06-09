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BURSA'DA MARKETE POMPALI TÜFEKLE SALDIRI

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir markete pompalı tüfek ile ateş açıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir markete pompalı tüfek ile ateş açıldı.

Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir markete, gece saatlerinde ateş açıldı. Çalışanlar, sabah gelip, durumu fark edince polise haber verdi. Market çevresinde inceleme yapan polis, market camında 10 saçma izi buldu. Saldırının pompalı tüfek ile yapıldığı belirlendi. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İnegöl Bursa Güncel Haberler

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