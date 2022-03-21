Son dakika haber | Bursa'da manav dükkanında yangın çıktı, alevler araçlara sıçradı - Haberler

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Son dakika haber | Bursa'da manav dükkanında yangın çıktı, alevler araçlara sıçradı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberine göre Bursa'da manav dükkanında yangın çıktı.

BURSA (İHA) - Bursa'da manav dükkanında yangın çıktı. Alevler bazı araçlara da sıçrarken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangın, saat 18.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, manav dükkanında yangın çıktı. Alevler kısa sürede dükkanı sararken, alevleri gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler bazı araçlara sıçrayarak zarar verirken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

(Burak Türker - Ali Kamur/İHA)

Son dakika haber | Bursa'da manav dükkanında yangın çıktı, alevler araçlara sıçradı

Son dakika haber | Bursa'da manav dükkanında yangın çıktı, alevler araçlara sıçradı

Son dakika haber | Bursa'da manav dükkanında yangın çıktı, alevler araçlara sıçradı

Son dakika haber | Bursa'da manav dükkanında yangın çıktı, alevler araçlara sıçradı

Son dakika haber | Bursa'da manav dükkanında yangın çıktı, alevler araçlara sıçradı

Son dakika haber | Bursa'da manav dükkanında yangın çıktı, alevler araçlara sıçradı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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