Bursa'da Mali Müşavir Baba ve Oğul Dolandırıcılığa Suç Duyurusunda Bulundu

Bursa'da mali müşavir baba ve oğul, kendi fotoğraflarını kullanarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen kişi ya da kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bursa'da aynı büroda yaklaşık 40 yıldır mali müşavirlik yapan Hüseyin Yücebaş ile 10 yıldır aynı meslekteki oğlu Ömer Faruk Yücebaş, birkaç ay önce kendilerine telefon ve mail aracılığıyla ulaşan kişilerden, dolandırıcılık olaylarında fotoğraf ve ünvanlarının kullanıldığını öğrendi.

Kendilerine konuyu iletenleri dolandırıcı sanan baba oğul iddiaları dikkate almadı ancak zamanla daha fazla kişi ofislerine ulaştı. Araştırma yapan mali müşavirler, dolandırıcıların, sosyal medya üzerinden farklı sektörlerde mal veya hizmet satar gibi yaparak vatandaşlardan kapora aldıklarını, bu kişilerin WhatsApp hesabında da Ömer Faruk Yücebaş'ın meslek ruhsat belgesini tutarken babasıyla çektirdiği fotoğrafın yer aldığını tespit etti.

Konuyla ilgili çok fazla mağdurun ulaştığı baba ve oğlu, dolandırıcılar hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Mali müşavirlerden Ömer Faruk Yücebaş, AA muhabirine, mağdurların ilk defa birkaç ay önce kendilerine ulaştıklarını söyledi.

Bazı mağdurların yüklü miktarda zararlarının olduğunu aktaran Yücebaş, "Arayanların önü arkası kesilmedi, bizim fotoğrafımız kullanılıyor. Bunlar otel kiralama, koltuk satma, sosyal medyada butik gibi faaliyetleri yaptıklarını söylüyorlar ve genelde WhatsApp'tan iletişime geçiyorlar. Akabinde bu ürünleri satın alan kişiler bu ürünlere sahip olamıyor ya da bu hizmetleri alamıyorlar." dedi.

Olayla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını da hatırlatan Yücebaş, şunları kaydetti:

"Tabii bu durum bizi yıldırdı. Babamın, ofisteki personel arkadaşın artık psikolojisi bozulmaya başladı. Çünkü hakikaten yıldık, yani yaşamayan bilmez. Neyse ki şu ana kadar hiç kimse bizi dolandırıcılıkla suçlamadı ama Türkiye'nin muhtelif yerlerinden kendisini polis olarak tanıtanlar oldu. Kamu görevlisi olduğunu söyleyenler oldu. Yüz binlerce lira dolandırılanlar var. Nihayetinde Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Bu konuyla ilgili tahkikat devam ediyor. İşin özü duyduğum en yüksek rakam herhalde 300 bin liraydı. Bir kamu görevlisi olduğunu söyleyen bir kişiydi. Diğer meslektaşları mağdurlar 6 aydır arıyorlar. Bizim fotoğrafımızla ve meslektaşımın adıyla topladıkları para milyonlarca liradır diye tahmin ediyorum. Suç duyurusunda bulunduk ama bu durumun çok tez bir vakitte çözülmesini ve bizim resmimizi hukuksuz bir şekilde kullanan dolandırıcıların bir an evvel yakalanmasını bekliyoruz."