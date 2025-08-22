Bursa'da Makilik Yangını Ormana Sıçradı, 1 Saatte Kontrol Altına Alındı

Bursa'da Makilik Yangını Ormana Sıçradı, 1 Saatte Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çıkan makilik yangını, kısa sürede ormana sıçradı. Olay yerine yönlendirilen itfaiye ve hava destekli ekipler, yangını 1 saatlik çaba ile kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde makilik yangını, ormana sıçradı. Yangın, 1 saatlik çalışma ile kontrol altına alındı.

Orhangazi ilçesinde bulunan kırsal Gedelek Mahallesi'nin yüksek kesimlerindeki makilik alanda, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler ormana sıçrarken, ihbarla olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ile belediyeye ait itfaiye ve arasözler yönlendirildi. Havadan da yapılan çalışmalar sonucu yangın, 1 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Rapçi Çakal'a konser sonrası silahlı saldırı

Tekirdağ'da festival kanlı bitti! Ünlü isme konserde silahlı saldırı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihin en ölümcül hastalığı veba yeniden hortladı

İnsanlık tarihinin en ölümcül hastalığı yeniden hortladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.