Bursa'da Makilik Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Kırsal Gedelek Mahallesi'nde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 3 helikopter ve 3 arazöz ile müdahale ettiği yangın, mahallelinin de tankerlerle yardımıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.