Bursa'da Makilik Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
Orhangazi ilçesinde Gedelek Mahallesi'nde çıkan yangın, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına 3 helikopter ve 3 arazözle müdahale edildi, mahallelinin de destek verdiği söndürme çalışmaları sonrasında soğutma işlemleri devam ediyor.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.
Kırsal Gedelek Mahallesi'nde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 3 helikopter ve 3 arazöz ile müdahale ettiği yangın, mahallelinin de tankerlerle yardımıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA / Burcu İnanır - Güncel