Haberler

Bursa'da Mahsur Kalan Sülük Toplayıcı Kurtarıldı

Bursa'da Mahsur Kalan Sülük Toplayıcı Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Karacabey ilçesinde sülük toplamak için gittiği bölgede mahsur kalan Rıdvan Kozan, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Yakınlarının ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, Kozan'ı başarılı bir şekilde buldu.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, sülük topladığı bölgede mahsur kalan kişi, AFAD ve jandarma ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.

İlçeye bağlı İkizce Mahallesi'nde sülük toplayan Rıdvan Kozan (50), bölgede mahsur kaldı.

Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine, bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışması sonucunda mahsur kaldığı yerden kurtarılan Kozan'ın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel
Fırat Aydınus'tan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve Arda Kardeşler için bomba iddia

Eski hakemden MHK Başkanı ve Arda Kardeşler için bomba iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son ankette çarpıcı sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 1 puandan fazla

Muhalefetin erken seçim çağrıları sürerken son ankette çarpıcı sonuç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.