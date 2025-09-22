Bursa'da Mahsur Kalan Sülük Toplayıcı Kurtarıldı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde sülük toplamak için gittiği bölgede mahsur kalan Rıdvan Kozan, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Yakınlarının ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, Kozan'ı başarılı bir şekilde buldu.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde, sülük topladığı bölgede mahsur kalan kişi, AFAD ve jandarma ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.
İlçeye bağlı İkizce Mahallesi'nde sülük toplayan Rıdvan Kozan (50), bölgede mahsur kaldı.
Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine, bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışması sonucunda mahsur kaldığı yerden kurtarılan Kozan'ın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel