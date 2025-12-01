Haberler

Bursa'da Mahsur Kalan İki Gençten Biri Hayatını Kaybetti

Bursa'da Mahsur Kalan İki Gençten Biri Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yürüyüş yaparken düşen iki genç, bölgedeki arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. 16 yaşındaki Şahin Ö. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, Alperen N.'nin tedavisi devam ediyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ormanlık alanda yürüyüş yaptığı sırada düştükleri bölgede mahsur kalan 2 kişiden biri hayatını kaybetti.

Şahin Ö. (16) ve Alperen N. (16), ilçeye bağlı Balaban Mahallesi'ndeki Kanlı Göl mevkisine yürüyüş yapmaya gitti.

Yürüyüş yaptıkları sırada düşen iki arkadaş, bölgede mahsur kaldı.

Bölgede yürüyüş yapan diğer vatandaşların durumu fark etmesi üzerine bölgeye AKUT, AFAD, JAK, UMKE, ANDA, Bursa Büyükşehir Belediye İtfaiyesi, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Arama kurtarma ekiplerince bulundukları yerden kurtarılan iki arkadaş, sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şahin Ö. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Alperen N'nin tedavisi ise sürüyor.???????

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel
Seçim sonuçları belli oldu! İşte Özgür Özel'in yeni A takımı

Seçim sonuçları belli oldu! İşte Özgür Özel'in yeni A takımı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sürücülere müjde! Ehliyetler arası geçişte zorlayıcı şart ortadan kalkıyor

Ehliyetler arası geçişte yeni dönem! Zorlayıcı şart ortadan kalkıyor
Eski AK Partili milletvekili hayatını kaybetti

Eski AK Partili milletvekili hayatını kaybetti
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor

Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor
Sürücülere müjde! Ehliyetler arası geçişte zorlayıcı şart ortadan kalkıyor

Ehliyetler arası geçişte yeni dönem! Zorlayıcı şart ortadan kalkıyor
Emlak vergisi ödemelerinde yarın son gün! Ödemeyene faiz uygulanacak

Son gün yarın! E-Devlet'ten kontrol edin, ödemeyenin borcu katlanacak
Galatasaraylıları derbi öncesi sevinçten uyutmayacak haber

Galatasaraylıları derbi öncesi sevinçten uyutmayacak haber
AK Partili Tayyar'dan olay iddia: Öcalan 'Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak' dedi

"Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak"
Ankara'da telebar operasyonu! 56 kişi gözaltına alındı

Şehri ayağa kaldıran telebar operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Japon deprem uzmanından dikkat çeken uyarı: Çantanızda mutlaka tuz ve streç film bulunmalı

Çantanızda bu 2 şey mutlaka bulunmalı! Biri tuz diğeri daha ilginç
Ne altın ne dolar! İslam Memiş'ten 2026'nın yatırım şampiyonu tahmini

Ne altın ne dolar! İslam Memiş'ten 2026'nın yatırım şampiyonu tahmini
25 ülkeye ihracat yapıyordu! Türkiye'nin gıda devi iflasın eşiğinde

Türkiye'nin gıda devi iflas bayrağını çekti
Esenyurt savaş alanına döndü! Alacak kavgasında 8 yaralı

Esenyurt savaş alanına döndü, alacak kavgasında kan aktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.