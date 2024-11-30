Bursa'da Mağaza Açılışında İzdiham
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yeni açılan ev eşyaları mağazası, düzenlediği kampanya ile büyük bir ilgi topladı. Toplanan kalabalık, açılışa özel indirimler nedeniyle izdihama sebep oldu.
BURSA'da, ev eşyaları ve aletleri satan mağaza açılışa özel kampanya düzenleyince izdiham yaşandı. O anlar cep telefonu ile görüntülendi.
Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde ev eşyaları ve aletleri satan mağaza, açılışa özel kampanya düzenledi. İndirimi duyanlar, sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde toplandı. Uzun kuyruklar oluşturan kalabalık, içeri girmek isteyince izdihamı yaşandı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.