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Bursa'da madeni para yutan çocuk tedavi altına alındı

AA - Kadir İnci - Güncel
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Bursa'da madeni para yutan çocuk tedavi altına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde madeni para yutan çocuğa hastanede müdahale edildi.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde madeni para yutan çocuğa hastanede müdahale edildi.

Huzur Mahallesi'ndeki evlerinde oynayan 2 yaşındaki Murat Y, 50 kuruşluk 2 madeni parayı yuttu.

Annesinin durumu fark etmesi üzerine özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirilen çocuğun röntgeni çekildi.

Murat Y'nin, bir süre önce annesinin evde yerden topladığı şekerlere benzeterek yuttuğu sanılan paralardan biri yemek borusundan, diğeri ise midesinden çıkarıldı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Kadir İnci - Güncel

Devlet Hastanesi, İnegöl, Bursa, Güncel, Haberler

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