BURSA'DA, LUNAPARK ÜRÜNLERİNİN KAUÇUK MALZEMELERİNİ ÜRETEN FABRİKADA YANGIN (2)
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KONTROL ALTINA ALINDIBursa'da, lunapark ürünlerinin kauçuk malzemelerini üreten fabrikada çıkan yangına çevre ilçelerden de gelen takviye ekiplerle birlikte yaklaşık 40 itfaiye aracı, 100'den fazla personel müdahale etti.
KONTROL ALTINA ALINDI
Bursa'da, lunapark ürünlerinin kauçuk malzemelerini üreten fabrikada çıkan yangına çevre ilçelerden de gelen takviye ekiplerle birlikte yaklaşık 40 itfaiye aracı, 100'den fazla personel müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Güncel