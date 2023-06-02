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Bursa'da, lunapark ürünlerinin kauçuk malzemelerini üreten fabrikada yangın (2)

Bursa'da, lunapark ürünlerinin kauçuk malzemelerini üreten fabrikada yangın (2)

Güncel Haberler

KONTROL ALTINA ALINDIBursa'da, lunapark ürünlerinin kauçuk malzemelerini üreten fabrikada çıkan yangına çevre ilçelerden de gelen takviye ekiplerle birlikte yaklaşık 40 itfaiye aracı, 100'den fazla personel müdahale etti.

KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'da, lunapark ürünlerinin kauçuk malzemelerini üreten fabrikada çıkan yangına çevre ilçelerden de gelen takviye ekiplerle birlikte yaklaşık 40 itfaiye aracı, 100'den fazla personel müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Güncel

İtfaiye Bursa Güncel Haberler

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