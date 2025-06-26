Bursa'da Lokantada Yangın: Ekipler Müdahale Ediyor

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Bursa'da bir lokantada çıkan yangın, bitişikteki dükkânlara sıçradı. Yangına itfaiye ve polis ekipleri müdahale ediyor.

1) BURSA'DA LOKANTADA ÇIKAN YANGIN, BİTİŞİKTEKİ DÜKKANLARA DA SIÇRADI

BURSA'da, lokantada çıkan yangında alevler bitişikteki iş yerlerine de sıçradı. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Yangın, akşam saatlerinde Osmangazi Mahallesi Atatürk caddesi üzerindeki bir lokantada çıktı. Dükkandan duman yükselmeye başladığını fark eden esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede bitişikteki dükkanlara da sıçrayarak büyüdü. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışmasını sürdürüyor. ü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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