Bursa'da Lokantada Çıkan Yangın Bitişik İş Yerlerine Sıçradı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir lokanta başlayıp bitişiğindeki 3 iş yeri ile binaya sıçrayan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Karaağaç Mahallesi Namazgah Caddesi'nde faaliyet gösteren bir lokantada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki 2 lokanta, fırın ve binaya sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, binada kalanlar tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Binada ve iş yerlerinde maddi hasar oluştu.