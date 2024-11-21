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Bursa'da Lodos ve Şiddetli Yağış Busları Su Bastı

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Bursa'da etkili olan lodosun ardından başlayan sağanak yağış, cadde ve sokakları göle döndürdü. Bir belediye otobüsünde yolcular, su dolan koltuklardan kurtulmak için yüksek yere çıktı. Meteoroloji, önümüzdeki günlerde karla karışık yağmur beklediklerini açıkladı.

OTOBÜS SU İLE DOLDU, YOLCULAR KOLTUĞA ÇIKTI

Bursa'da dün öğleden sonra başlayan ve zaman zaman hızı saatte 90 kilometreye ulaşan lodos, yerini sağanak yağışa bıraktı. Lodos ile birlikte devam eden sağanak, kentte yaşamı olumsuz etkiliyor. Saatte metrekareye 26 kilogram yağış düşerken, cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, rögarların taştığı bazı sokaklarda vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bir belediye otobüsüne de seyir sırasında su doldu. Bazı yolcular koltukların üstüne çıkarken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

YAĞMUR SULARI ŞELALE GİBİ AKTI

Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde ise köprüden taşan yağmur suları, şelaleyi andırdı. Yağmur suları, alt geçitten geçen araçların üzerine yağdı. Sağanağın gece saatlerinde etkisini yitirmesi beklenirken; Meteoroloji yetkilileri, 23 Kasım Cumartesi günü kent merkezinde karla karışık yağmur, Uludağ'da ise kar yağışı beklendiğini kaydetti.

Esra TÜRKER/BURSA,

Bursa'da Lodos ve Şiddetli Yağış Busları Su Bastı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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