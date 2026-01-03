Haberler

Bursa'da Lodos Etkili Oldu: Ağaçlar Köklerinden Söküldü, Çatıdan Düşen Yaralandı

Güncelleme:
Bursa'da etkili olan lodos nedeniyle ağaçlar kökünden sökülürken, bir kişi çatıdan düşerek yaralandı. Olaylar İnegöl ve Osmangazi ilçelerinde meydana geldi.

AĞAÇLAR KÖKLERİNDEN SÖKÜLDÜ

Bursa'da hızı zaman zaman saatte 75 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle merkez Osmangazi ilçesi Ebu İshak Mahallesi'nde ağaçların dalları kırılırken, İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda refüjdeki çam ağacı ise kökünden sökülüp caddeye devrildi.

ÇATIDAN DÜŞTÜ

İnegöl ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde ise tadilat için tek katlı evin çatısına çıkan Mutlu G. (30), kuvvetli lodosun etkisiyle dengesini kaybedip, yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Mutlu G., özel araçla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Haber-Kamera: Kazım BULUT-Yavuz YILMAZ/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
