Bursa'da Lodos Nedeniyle İnşaat Iskelesi Devrildi, Otomobil Hasar Gördü
Bursa'da etkili olan şiddetli lodos, bir inşaatın iskelesinin devrilmesine neden oldu. Devrilen iskele, park halindeki bir otomobilin üstüne düştü ve hasara yol açtı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Bursa'da etkili olan lodos nedeniyle bir inşaatın iskelesi otomobilin üstüne devrilip hasara yol açtı.
Kentte akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Lodos nedeniyle Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Akpınar Caddesi'ndeki bir inşaatın dış cephesinde kurulu iskele yola devrildi.
Devrilen iskelenin altında kalan park halindeki otomobil zarar gördü.
Bölgeye sevk edilen polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.