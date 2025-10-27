Haberler

Bursa'da Lodos Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Güncelleme:
Bursa'da saatteki hızı 45 kilometreyi bulan lodos, ağaçların devrilmesine ve çatıların uçmasına neden oldu. Meteoroloji, lodosun hızının 80 kilometreye kadar çıkabileceğini bildirdi.

BURSA'da, saatteki hızı 45 kilometre hıza ulaşan lodos yaşamı olumsuz etkiledi. Çatıların uçtuğu, ağacın bir aracın üzerine devrildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Öğle saatlerinde hızını artırarak, saatteki hızı zaman zaman 45 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle bazı ağaçlar devrildi. Osmangazi ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde üzerine ağaç devrilen park halindeki otomobil hasar gördü. Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki tadilatta kullanılan alçı tuğla, yol kenarında park halinde olan minibüsün üzerine düştü. Araçta hasar oluşurken, polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.

SAATTEKİ HIZI 80 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da kentte kuvvetli rüzgarın etkisini gece yarısına kadar sürdüreceği belirtildi. Lodosun saatteki hızının 80 kilometreye ulaşabileceği belirtilen açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; halen güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden esmekte olan rüzgarın, bugün öğle saatlerinden itibaren Bursa il genelinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, yer yer hamlesi 80 km/saat) esmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

SAĞANAK UYARISI

Akşam saatlerinde etkisini yitirmesi beklenen lodos, yerini kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışa bırakacak. Vatandaşlar, kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda da uyarıldı.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK-Hüseyin SEZGİN/BURSA,

