Bursa'da Lisede Arbede: Müdür Yardımcısı Yaralandı

Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir lisede, müdür yardımcısının öğrencileri rahatsız eden kişileri uyarması üzerine çıkan kargaşada yaralandığı bildirildi. Olayda yaralanan müdür yardımcısının burnu kanadı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir lisede çıkan arbede sırasında müdür yardımcısının yaralandığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada Osmangazi ilçesindeki Mehmet Zahit Kotku Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Abdulhalim Öngün'ün, okulun arkasındaki parkta öğrencileri rahatsız eden kişileri görüp uyarması üzerine kargaşa yaşandığı belirtildi.

Kargaşa esnasında Öngün'ün aldığı darbe nedeniyle burnunun kanadığı, ardından sağlık ve güvenlik güçlerine bilgi verildiği ifade edildi.

Olayla ilgili herhangi bir şikayetin söz konusu olmadığı kaydedildi.

