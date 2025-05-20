Bursa'da lise öğrencisinin öldüğü kazada ehliyetsiz sürücüye 9 yıla kadar hapis cezası istemi

Bursa'da lise öğrencisinin öldüğü kazada ehliyetsiz sürücüye 9 yıla kadar hapis cezası istemi
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Bursa'da kullandığı otomobille 16 yaşındaki lise öğrencisi Zeynep Naz Sarıkaya'ya çarpıp ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan ehliyetsiz sürücünün yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Bursa'da kullandığı otomobille 16 yaşındaki lise öğrencisi Zeynep Naz Sarıkaya'ya çarpıp ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan ehliyetsiz sürücünün yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Bursa 52. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Sarıkaya'nın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan dava açılan tutuksuz sanık Efe Ş. (19) ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme hakimi, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Trafik İhtisas Dairesine yazılan müzekkereye cevap verildiğini belirterek, gelen raporu okudu.

Sanık avukatları, müvekkillerinin raporda tali kusurlu olduğunu, haziran ayında da üniversite sınavına gireceği gerekçesiyle ev hapsinin kaldırılmasını istedi.

Zeynep Naz Sarıkaya'nın ailesinin avukatı ise alınan ilk raporda hız tespiti bulunduğunu ancak Adli Tıp Kurumu raporunda hız tespiti yapılamadığını ifade etti. İlk rapordaki kusur oranıyla Adli Tıp Kurumu raporundaki kusur oranının da farklı olduğuna değinen müşteki vekili, raporlar arasında çelişki bulunduğunu belirterek, sanığa yönelik adli kontrolün devamına karar verilmesini talep etti.

Baba Yetkin Sarıkaya da Adli Tıp Kurumu raporunda aracın hızlı olduğunun belirtildiğini dile getirerek sanığın tutuklanmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Avukatların mütalaaya karşı süre talebini kabul eden mahkeme hakimi, sanığın ev hapsini kaldırarak, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Duruşma, haziran ayına ertelendi.

Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda 9 Ekim 2024'te Efe Ş'nin ehliyetsiz olarak kullandığı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Şehit Onbaşı Hakan Yutkun Anadolu Lisesi öğrencisi Zeynep Naz Sarıkaya'ya çarpmıştı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarınca kaydedilen olayda ağır yaralanan Sarıkaya, tedaviye alındığı özel hastanede kazadan 10 gün sonra yaşamını yitirmişti. Tutuklanan Efe Ş, ilk celsede "konutu terk etmeme" şartıyla tahliye edilmişti.

Kaynak: AA / Elif Özlem Çelikler - Güncel
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