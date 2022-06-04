Bursa'da LGS sınavına girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım Bursa'da, Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik yarın düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler ulaşımdan ücretsiz yararlanabilecek. Bursa'da, Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik yarın düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler ulaşımdan ücretsiz yararlanabilecek. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi. Aktaş, paylaşımında "Sınav giriş belgelerinizi göstererek şehir içi ulaşımı saat 15.00'a kadar ücretsiz kullanabilirsiniz. Siz bizim geleceğimizin teminatısınız. Size güveniyoruz gençler." ifadelerini kullandı. AA / Sinan Balcıkoca - Güncel milli eğitim bakanlığı Twitter Bursa LGS Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bursa'da LGS sınavına girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.