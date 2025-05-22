Bursa'da Lazer Işığı Tartışması Bıçaklı Saldırıya Dönüştü

Bursa'da Lazer Işığı Tartışması Bıçaklı Saldırıya Dönüştü
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İnegöl'de iki genç, yanlarında kız arkadaşlarıyla oturdukları sırada yüzlerine lazer ışığı tutan iki kişiyle tartıştı. Kavga sırasında bıçakla yaralanan gençlerden birinin hayati tehlikesi bulunuyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bir parkta yanlarında kız arkadaşları bulunan 2 genç, yüzlerine lazer ışığı tuttukları için tartıştığı 2 kişi tarafından bıçaklı saldırıda yaralandı.

Olay saat 22.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesindeki Kültür Parkı içerisinde meydana geldi. İddiaya göre Hasan T. (16) ve arkadaşı Ahmet Akif (15), kız arkadaşlarıyla birlikte parkta oturdukları sırada kendilerine M.D. (17) ve Ramazan Y. (20) tarafından lazer ışığı tutuldu. Yüzlerine gelen ışıktan rahatsız olan Hasan T. ve arkadaşı Ahmet Akif B., kendilerine lazer ışığı tutan kişilerle tartışmaya başladı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Hasan T. ve Ahmet Akif B., bıçak darbeleriyle yaralandı. Kavganın ardından şüpheliler olay yerinde kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 genç, sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Hasan T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Bu arada kavga ile ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliler M.D. ve Ramazan Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olay ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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