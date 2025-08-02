Bursa'da KYK Yurdunda Yangın Çıktı
Bursa'da bulunan 5 katlı KYK erkek öğrenci yurtında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
BURSA'da 5 katlı KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu) erkek öğrenci yurdunda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangın, saat 21.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde bulunan 5 katlı KYK erkek öğrenci yurdunda çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesinin ardından kontrol altın alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Haber: Yiğithan HÜYÜK- Hüseyin SEZGİN/ BURSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel