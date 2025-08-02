Bursa'da KYK Erkek Yurdunda Yangın Çıktı

Bursa'da KYK Erkek Yurdunda Yangın Çıktı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki 5 katlı KYK erkek öğrenci yurduna çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BURSA'da 5 katlı KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu) erkek öğrenci yurdunda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde bulunan 5 katlı KYK erkek öğrenci yurdunda çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesinin ardından kontrol altın alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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