Bursa'da kuyumcuları sahte gram altınla dolandıran 2 zanlı yakalandı

Bursa'da kuyumculara sahte gram altın satarak dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, emniyet güçlerince gözaltına alındı. Şüphelilerin suç kayıtları olduğu belirlendi.

Bursa'da kuyumculara sahte gram altın satarak dolandırıcılık yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, 2 farklı kuyumcuya sahte gram altın satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin 2 suç kaydı olan M.A. ve 13 suç kaydı bulunan O.G. olduğunu belirledi.

Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
