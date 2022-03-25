Bursa'da kuyumculardan hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı
Bursa'da 2 farklı kuyumcudan altın bilezik ve yüzük çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
BURSA (AA) - Bursa'da 2 farklı kuyumcudan altın bilezik ve yüzük çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya gelen zanlı, iş yeri sahibinin dalgınlığından faydalanarak 2 altın bileziği alıp kaçtı.
Kuyumcunun şikayeti üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
B.D. (21) olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Zanlının 2 ay önce de başka bir kuyumcudan aynı yöntemle yüzük çaldığı belirlendi.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, kuyumcudan altın bileziklerin çalındığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.