Kuyumculara sahte altın satmaya çalışan 4 kişi yakalandı - Haberler

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Kuyumculara sahte altın satmaya çalışan 4 kişi yakalandı

AA - Güncel
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Bursa'da kuyumculara sahte altın satmaya çalıştıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da kuyumculara sahte altın satmaya çalıştıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bazı kişilerin kuyumculara sahte altın satmaya çalıştıklarını belirledi.

Zanlıları takibe alan ekipler, Nilüfer ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya 7,5 gram ağırlığında sahte altın satmaya çalışan Ö.Y. (31), A.K. (37), A.K. (30) ve M.V'yi (25) suçüstü yakaladı.

Ö.Y'nin daha önce Çamlıca Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya sahte altın zincir sattığı anlaşıldı.

Gözaltına alınan zanlılardan M.V. emniyette ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla salıverildi. Diğer şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.

Kuyumculara sahte altın satmaya çalışan 4 kişi yakalandı

Kuyumculara sahte altın satmaya çalışan 4 kişi yakalandı

Kuyumculara sahte altın satmaya çalışan 4 kişi yakalandı

Kuyumculara sahte altın satmaya çalışan 4 kişi yakalandı

Kuyumculara sahte altın satmaya çalışan 4 kişi yakalandı

Kuyumculara sahte altın satmaya çalışan 4 kişi yakalandı

Kuyumculara sahte altın satmaya çalışan 4 kişi yakalandı

AA / Güncel

Güncel, Haberler

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