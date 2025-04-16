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Bursa'da Kuyumcu Soygunu: Şüpheliler Kaçtı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kuyumcuyu tabancayla soymaya çalışan iki şüpheli, iş yerinin çalışanının müdahalesiyle panikleyerek kaçtı. Olay anında tabanca ile ateş açan şüpheliler, araca binerek kayıplara karıştı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kuyumcuyu tabancayla soymaya çalışan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Panayır Mahallesi'ndeki kuyumcuya selam vererek giren bir kişi iş yeri çalışanına tabanca çekerek altınları almak istedi.

O sırada işletmenin arka tarafından çıkan diğer çalışanı gören soyguncu, panikleyerek kaçmaya çalıştı.

Şüphelinin kuyumcudan çıkarken açtığı ateş, para sayma makinesine isabet etti.

Dışarıda kendisini bekleyen araca binerek kaçan şüpheli ile aracı kullanan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kamera kayıtlarında, şüphelinin kuyumcuya selam vererek girdikten sonra yanında bulunan tabancayı çıkarıp çalışana poşet attığı ve altınları doldurmasını söylediği anlar yer alıyor.

O sırada iş yerinin arkasındaki odadan çıkan diğer çalışanın "sakin sakin" diye bağırmasından tedirgin olan şüphelinin panikleyerek iş yerinden kaçtığı ve kaçarken tabancayı ateşlediği görülüyor.

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Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel
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