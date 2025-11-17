Haberler

Bursa'da Kuyumcu, Müşterilerine Altın Günü Hizmeti Sunuyor

Güncelleme:
Bursa'da kuyumcu Metehan Hamdemirci, her ayın 16'sında ev yapımı yiyeceklerle müşterilerine 'altın günü' düzenliyor. Geleneksel altın günlerine yenilik katan Hamdemirci, bu projeyle hem sohbet ediyor hem de altın yatırımı ile ilgili bilgiler veriyor.

BURSA'da kuyumcu dükkanı işleten Metehan Hamdemirci (32), müşterilerine 'altın günü' hizmeti veriyor. Hamdemirci, her ayın belirli günlerinde, evde ailesinin hazırladığı yiyecekleri dükkanına getirerek, müşterilerine altın günü organize ediyor.

Osmangazi ilçesinde 15 yıldır kuyumcu dükkanı işleten Metehan Hamdemirci, kendisinden altın almaya gelen müşterilerine, mayıs ayında başlattığı projeyle 'altın günü' hizmeti vermeye başladı. Hamdemirci, her ayın 16'sında evde ailesinin hazırladığı sarma, kısır, tatlı, çay ve meşrubatları kuyumcu dükkanına getirerek, burada altın günü yapıyor. Mekan kuyumcu dükkanı, ev sahibi de kuyumcu olunca, gün sohbetlerinin konusu da altın fiyatları oluyor. Dükkanında 'gün' yapan müşterilerine altın yatırımı ile ilgili tüyo da veren Metehan Hamdemirci, "Altınla aram iyi olduğu için sürekli müşterilerim vardı. Evde gün yaptıklarını söyleyince, ben de bu durumu dükkanıma taşıdım. Artık günler benim dükkanımda yapılıyor" dedi.

'ÇOK GÜZEL GERİ DÖNÜŞLER ALDIK'

Talebin çok olduğunu belirten Hamdemirci, "Geleneksel olarak yapılan altın günlerine bir farklılık katmak istedik. Bunu nasıl düzenleyeceğimizi düşünürken altın gününü dükkanımda yapmak aklıma geldi. Bu projeyi müşterilerimize sunduğumuzda çok güzel geri dönüşler aldık. Güzel bir ilgi aldık. Bundan sonra da yoğun talep üzerine projemiz devam edecek" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

