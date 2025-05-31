Bursa'da Kuyumcu Dükkanında Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında

Bursa'da Kuyumcu Dükkanında Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kadın, kuyumcu dükkanına altın alma bahanesiyle girip, bilekliği çaldı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi, polis inceleme başlattı.

BURSA'da, kuyumcu dükkanına altın alma bahanesiyle gelen şüpheli, vitrinde asılı olan bilekliği elinde saklayıp, çaldı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Osmangazi ilçesindeki Kuyumcular Çarşısı'nda meydana geldi. Kuyumcu dükkanına altın alma bahanesiyle giren kadın, bir süre bekledikten sonra fiyatını sorduğu bilekliği vitrinden alıp, avucunda sakladı. Daha sonra kuyumcudaki koltuğa oturan şüpheli, yanında getirdiği poşete, bilekliği koydu. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. İş yeri sahibinin şikayetiyle inceleme başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntüleri ve parmak izinden şüphelinin kimliğini araştırıyor.

Haber: Yiğithan Hüyük-Kamera: BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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