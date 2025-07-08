Bursa'da Kuyum İmalathanesinde Yangın Çıktı

Bursa'da Kuyum İmalathanesinde Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Kestel ilçesindeki bir kuyum imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Bursa'nın Kestel ilçesindeki bir kuyum imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü.

Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kuyum imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Olayda yaralanan olmazken işletmede maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel
Mauro Icardi'nin sevgilisi isyan etti: Hamileyken beni aldattı

Icardi'nin sevgilisi isyan etti: Hamileyken beni aldattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 yıl sonra Sivasspor'a veda eden Ziya Erdal'dan kulübüne sert tepki

17 yıl sonra Sivasspor'dan ayrıldı! Kulübüne çok büyük sitem etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.