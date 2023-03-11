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Bursa'da kuvvetli fırtına ve sağanak

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Bursa'da kuvvetli fırtına ve sağanak

BURSA'da, saatteki hızı zaman zaman 77 kilometreye ulaşan kuvvetli fırtınayla birlikte etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

BURSA'da, saatteki hızı zaman zaman 77 kilometreye ulaşan kuvvetli fırtınayla birlikte etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kent genelinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, ellerindeki kıyafetleriyle korunmaya çalıştı. Şemsiye açarak korunmak isteyenler de hızı zaman zaman 77 kilometreye kadar ulaşan kuvvetli fırtınada yürümekte güçlük çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce sağanak ve kuvvetli fırtınanın etkisini artırabileceği belirtilirken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) da baca zehirlenmesi ve çatı uçmasına karşı uyarı yapıldı.


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü AFAD Güncel Haberler

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