Ofisin tavanı çöktü, 2 kişi son anda kurtuldu: O anlar kamerada

BURSA'da kuvvetli fırtına nedeniyle bir plazada bulunan ofisin asma tavanı çöktü. Durumu fark eden 2 kişi kaçarak son anda kurtuldu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da etkili olan kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Saatteki hızı 81,5 kilometreye ulaşan kuvvetli fırtına nedeniyle merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan plazadaki bir ofisin asma tavanı çöktü. Durumu fark eden 2 kişi kaçarak son anda kurtuldu. Ofiste maddi hasar meydana geldi. Ofisin tavanının çökme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Yiğithan HÜYÜK Kamera: BURSA/