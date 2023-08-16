Bursa'da Kuryenin Motosikleti Hırsız Tarafından Çalındı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kurye işiyle uğraşan bir kişi, motosikletinin anahtarını üzerinde unutunca hırsızın hedefi oldu. Hırsız, boşluğu yakaladığı anda motosikleti çalarak kayıplara karıştı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kurye işiyle uğraşan kişi, anahtarı motosikletin üzerinde unutunca keşif yapan hırsızın hedefi oldu. Çevreyi kolaçan eden hırsız boşluğu yakaladığı anda motosikleti çalarak kayıplara karıştı.

Merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde siparişi almak için dükkana giren kurye, anahtarı motosikletin üzerinde bıraktı. Bu esnada yoldan geçen hırsız, kontağı üzerinde gördüğü motosikletin başında durup etrafı gözlemledi. Boşluğu yakaladığı anda motosiklete atlayıp gaza basan hırsız kayıplara karışırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - BURSA