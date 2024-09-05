Bursa'da Kurulan Türkiye'nin İlk Kadın Kılıç Kalkan Ekibi Yurt Dışında Gösteri Yapacak

Bursa'da bu yıl kurulan Türkiye'nin ilk ve tek kadın kılıç kalkan ekibi, Osmanlı'dan kente miras kalan gösteri oyununu yurt dışında sergilemeye hazırlanıyor.

Akın Ahu tarafından geleneksel savaş sanatlarını gençler arasında yaygınlaştırmak amacıyla 2018 yılında faaliyete geçirilen Akıncılar Geleneksel Okçuluk Spor Kulübünün üyeleri, yurt içi ve yurt dışında birçok yarışmaya katıldı.

Osman Gazi ve oğlu Orhan Gazi'nin Bursa'yı kuşatması sırasında Müslüman Türk askerlerin kılıç kalkan gösterileri yapmasıyla doğan ve güç gerektiren kılıç kalkan oyununun yaşatılmasına katkıda bulunmak isteyen Ahu, ekibin kadınlardan oluşmasına karar verdi.

Ortaokul, lise ve üniversite çağlarındaki kızlardan bir araya gelen ve bazı illerdeki etkinliklerde gösterilerini sunan 15 kişilik ekip, Balkanlar'da 3 ülkede gösterilerini yapacakları ilk yurt dışı deneyimine hazırlanıyor.

Kılıç kalkan oyununda 64 yıllık tecrübesi bulunan 73 yaşındaki Ayhan Severgün'ün çalıştırdığı ekip, haftanın belli günlerinde Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin bahçesinde ve okçuluk kulübünde antrenman yapıyor.

Ailelerinden de destek görüyorlar

Akıncılar Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Başkanı Akın Ahu, AA muhabirine, kılıç kalkan oyunlarını genellikle erkeklerin oynadığını belirterek, kadınların da bu oyunu sergileyebilecek güçte olduklarını söyledi.

Haftada 3 gün antrenman amaçlı gösteriler yaptıklarını ifade eden Ahu, "Türkiye'nin ilk ve tek kadın kılıç kalkan ekibi olarak hocalarımızla derslere başladık. Kalkan ve kılıçlar ağırdır. Kızların başarısı, azmi ve istekleriyle sene başında bu ekibi oluşturduk. 3-4 ay içinde gerekli performansı sağladılar. Son 4 ayda 7-8 ildeki etkinliklerde bulunduk." dedi.

Ahu, ekip üyelerinin ailelerinin de kızlarına destek verdiğini, onların bu oyunu sahnelemesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Bu sayede Bursa'nın simgesi olan kılıç kalkan oyununun yaşatılmasına katkıda bulunduklarını anlatan Ahu, şunları kaydetti:

"Talep olmadığı için kılıç kalkan ekiplerinin sayısı azalmaya başladı. 1960'lı, 1970'li, 1980'li yıllarda 15-20 ekip varken şu anda Bursa'da 4-5 kulüp var. Okçuluğumuzun avantajıyla çeşitli illerde ve yurt dışına gittiğimizde kılıç kalkan ekibini de kendilerine sunuyoruz. Merak ediyorlar. Eylül ayının 19'u ile 25'i arasında Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Yunanistan'da kızlarımızla bu oyunları sergileyeceğiz. Avrupa'ya açılmanın verdiği bir heyecan da var çünkü kızlarımızın çoğu yurt dışına çıkmamış. Bu vesileyle Bulgaristan'ı 4, Kuzey Makedonya ve Yunanistan'ı birer gün görme fırsatına sahip olacaklar."

"Yoğun tempoyla çalıştığımız için kaslarımız alıştı"

Ekip üyelerinden üniversite öğrencisi Eslem Nur Karaaslan, Türkiye'nin ilk kadın kılıç kalkan ekibinde yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yoğun şekilde antrenmanlarını sürdürdüklerini, birçok yerden davet aldıklarını bildiren Karaaslan, "İlk başladığımız zamanlarda kas ağrıları oldu ama yoğun tempoyla çalıştığımız için kaslarımız alıştı. Hem gösterilerimizi sunuyoruz hem de gezebiliyoruz. Kılıç kalkanı bırakmak istemiyorum." dedi.

Lise öğrencisi Zeynep Sena Öztürk de eğitmenleri eşliğinde haftanın 2 günü çalıştıklarını belirtti.

Ayrıca okçulukla 6 yıldır uğraştığını söyleyen Öztürk, şunları kaydetti:

"Hocamız, kadın kılıç kalkan ekibi kuracağını söyledi. 'Kadınların yapamayacağı hiçbir şey yoktur' diye öneri getirdi. Kabul ettik, bizim için güzel oldu. Çok heyecanlıyım. Yurt dışına gideceğiz. 'Her Türk, asker doğar' felsefesiyle ilerliyoruz. Çalıştıktan sonra yapamayacağımız bir şey yok."